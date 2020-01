Herzogin Meghan: DAS wird sie ihrem Vater niemals verzeihen können!

Thomas Markle kann es einfach nicht lassen. Der rüstige Rentner packt in einer -Doku auf „Channel 5“ noch einmal richtig über aus und macht ihr schwere Vorwürfe.

Thomas Markle ist wütend

Der 75-Jährige erklärt, dass er nicht mehr damit rechnet, dass seine Tochter wieder mit ihm sprechen wird. Auch sein Enkelkind hat er bis heute noch nicht gesehen. Von Meghans Schwangerschaft erfuhr er in den Nachrichten. „Das ist ein Witz, wenn du Leuten davon erzählst: 'Weißt du, ich habe es in den Nachrichten gehört.' Sie ist meine Tochter, wir reden über mein Enkelkind. Ich erfahre davon nicht am Telefon, sondern im Radio“, so Thomas.

Er ist sich sicher: „Die beiden werden mich das letzte Mal sehen, wenn ich unter der Erde liege. Die wollen mich weder sehen, noch mit mir sprechen.“ Und er geht sogar noch einen Schritt weiter! In der Doku stellt er Forderungen an seine Tochter und ihren Ehemann.

„Sie schulden mir was. Die schulden mir was. Harry schuldet mir was, Meghan schuldet mir was", findet Thomas. „Für das, was ich durchgemacht habe, sollte ich belohnt werden!" Seiner Meinung nach muss die ehemalige Schauspielerin sich jetzt um ihn kümmern: „Ich bin nun im Seniorenalter, es ist Zeit, sich um Daddy zu kümmern!"

