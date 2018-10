Herzogin Meghan: Diese Geste rührt zu Tränen!

Reddit this

Momentan sind und dabei zu beobachten, wie sie auf ihrer Auslandsreise einen Auftritt nach dem anderen absolvieren. Im Inselreich Tonga hielt Meghan für ihren Harry allerdings eine besonders rührende Überraschung bereit!

Herzogin Meghan ehrt Prinzessin Diana

Zu einem Staatsbankett in Tonga erschien Herzogin Meghan in einer weißen Traumrobe des Labels "Theia" und zog damit alle Blicke auf sich. Doch nicht nur Meghans Kleid sorgte an dem Abend für mächtig Aufmerksamkeit. Vor allem ihr funkelnder Ring, mit dem sie ihre verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana ehrte, strahlte mit Meghan um die Wette...

Herzogin Meghan trägt Dianas Schmuck

Zu dem festlichen Anlass trug Meghan zu ihrem Kleid den "XXL"-Aquamarinring, der einst zu den Lieblingsstücken von Prinzessin Diana gehörte. Harry schenkte das wertvolle Erbstück seiner Frau zu ihrer Hochzeit im Mai 2018. Eine liebevollere Geste hätte Meghan gegenüber Harry definitiv nicht erbringen können!