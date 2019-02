Herzogin Meghan: Diese Schwangerschafts-Robe kostet 4000 Euro!

Das sich gerne in teure Designer-Roben wirft, ist definitiv nichts Neues. Schon vor ihrer Schwangerschaft war die dabei zu beobachten, wie sie sich mit einer Vielzahl von teuren "Fummeln" in der Öffentlichkeit präsentierte. Ihr neuster Schwangerschafts-Look stellt dies jedoch in den Schatten - zumindest preislich...

Herzogin Meghan: Riskante Reise nach Marokko

Herzogin Meghan trägt Umstandsmode für 4000 Euro

Momentan befinden sich Herzogin Meghan und auf Auslandreise in Marokko. Das dabei vor allem alle Augen auf die Herzogin gerichtet sind, ist kaum verwunderlich. Schließlich ist die Beauty bereits im siebten Monat schwanger und kann allen Royalisten einen XXL-Babybauch präsentieren. Doch nicht nur Meghans Baby-Kugel steht im Fokus der Berichterstattung, auch ihr Look sorgt für mächtig Aufsehen. Der Grund: Bei einem Besuch des Königs von Marokko entschied sich Meghan für eine Traum-Robe von Carolina Herrera, welche stolze 4000 Euro kostet. Unter die Kategorie Schnäppchen fällt dieser Preis jedenfalls nicht...

Herzogin Kate ist sparsamer

Auch wenn meist in Designer-Kleidung zu sehen ist, scheint die schöne Frau von sparsamer zu sein, als ihre Schwägerin. So war Kate bereits des Öfteren in Kleider von Zara und Co. zu bewundern und legte auch damit einen absoluten Wow-Auftritt hin. Ob Meghan nach der Geburt ihres Babys wohl auch einen royalen -Spar-Kurs fahren wird? Wir können gespannt sein...