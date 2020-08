Herzogin Meghan: Diese Worte sind ein Paukenschlag für die Royals!

Wie nun Körperspache-Expertin Judi James anhand von Meghans Interview mit "Makers Women" analysiert, soll sich Meghan immer mehr von den königlichen Konventionen befreien: "Die etwas unsichere Frau, die aufpassen musste, wie sie ihre Beine kreuzt, wohin sie sich setzt, in welcher Hand sie ihre Tasche hält, ist sie nicht mehr. Jetzt sitzt sie völlig entspannt und lässig." Doch damit nicht genug! Meghan scheint ebenfalls enorm glücklich darüber zu sein, dass sie die Krone hinter sich lassen konnte. So beteuert Interview-Partnerin Gloria: "Ich bin so froh, dass du wieder Zuhause bist" und Meghan antwortet: "Ich auch, und aus so vielen Gründen." Autsch! Was wohl die Royals über diese Aussage denken werden? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...