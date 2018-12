Reddit this

Herzogin Meghan: In diesem hautengen Kleid präsentiert sie ihren Baby-Bauch!

Das gerne mal aus der royalen -Ordnung fällt, ist definitiv nichts Neues. Ihr jüngster Auftritt sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Meghan präsentiert in einem hautengen Blümchenkleid ihren Baby-Bauch...

Herzogin Meghan: Fiese Klatsche vor Weihnachten von der Queen!

Herzogin Meghan setzt Baby-Bauch in Szene

Schon bei den britischen Fashion Awards war die Herzogin dabei zu beobachten, wie sie unter ihrer schwarzen Traumrobe ihren Baby-Bauch stolz der Öffentlichkeit präsentierte. Immer wieder war die dabei zu sehen, wie sie ihren Bauch mit beiden Armen umklammerte. Ihr letzter Auftritt stellt dies jedoch nun in den Schatten. Während Meghan bei den Fashion Award ihren Bauch mit ihrem Abendkleid verhüllte, erschien sie nun in einem hautengen Blümchenkleid.

Herzogin Meghan zeigt stolz ihren Baby-Bauch

Bei einem Besuch im "Brinsworth House" zog Meghan, wie gewohnt, alle Blicke auf sich. Doch stand diesmal weniger der Look der Beauty im Vordergrund, sondern viel mehr die Aussicht auf ihre "XXL"-Babykugel. Die schöne Frau von erschien in einem schulterfreien Blümchenkleid, welches ihren Bauch perfekt in Szene setzte. Für ihre Anhänger eine absolute Sensation. Ob die Queen von diesem Anblick jedoch ebenfalls angetan war, ist zweifelhaft. Schließlich ist die britische Königin für ihre Zurückhaltung bekannt...