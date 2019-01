Herzogin Meghan: In diesem "H&M"-Kleid zieht sie alle Blicke auf sich!

Seit ihrer Hochzeit mit wird Meghans Garderobe ganz genau unter die Lupe genommen. Egal, wo die Prinzessin erscheint: Die -Augen sind auf sie gerichtet. Vor allem Meghans Vorliebe für Luxus-Garderobe sorgte bei einigen Briten auf wenig Verständnis. Viele warfen ihr vor, zu verschwenderisch zu leben.

Doch setzt Meghan wirklich nur auf Designer-Fummel? Ihr neuster Auftritt bestätigt nun das Gegenteil!

Herzogin Meghan erscheint in "H&M"-Kleid

Gestern war dabei zu sehen, wie sie einen öffentlichen Auftritt in Mayhew in Kensal Green absolvierte. Trotz des grauen Winterwetters erschien die schöne Frau von Prinz Harry in einem beigen Ton in Ton Outfit. Zu ihren meterhohen Pumps kombinierte die einen farblich passenden Mantel, unter dem sie ein hautenges Rollkragenkleid trug. Ein absolut gelungener Auftritt. Doch damit nicht genug! Bei genauem Betrachten sticht allen Fashion-Fans vor allem ein Detail ins Auge: Meghans Kleid stammt aus der Kollektion des schwedischen Mode-Labels " ". Für ihre Fans eine absolute Sensation. Meghan gibt ihnen schließlich mit diesem Auftritt die Möglichkeit, ihren Look ganz einfach nach zu shoppen. Doch nicht nur Meghan setzt auf den Schnäppchen-Kleid-Trend.

Herzogin Meghan ist in prominenter Gesellschaft

Obwohl die europäischen Roylas für ihren exquisiten Modegeschmack bekannt sind, ist Herzogin Meghan nicht die Vorreiterin im "Kleid von der Stange"-Trend. Auch ihrer Schwägerin Herzogin Kate war bereits des Öfteren in einem Kleid von "Zara" zu bewundern. Und auch schwört auf das schwedische Modehaus "H&M" und griff bereits mehrmals auf ein Teil der jeweiligen Kollektionen zurück. Wie bodenständig!