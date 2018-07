Herzogin Meghan: Dieser Auftritt ist eine Sensation!

Reddit this

Seit ihrer Hochzeit mit , vor knapp zwei Monaten, gilt Herzogin Meghan als geheime Mode-Prinzessin der Windsors. Obwohl , die schöne Frau von , ebenfalls das richtige Händchen im Bereich Fashion aufweist, schlägt Meghan mit ihren Outfits alle -Rekorde. Dies wird auch anhand einer ihrer jüngsten Auftritte ersichtlich.

Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Es bleibt nur noch Hass!

Herzogin Meghan: Dieses Kleid sorgt für einen Wow-Auftritt

Dass Meghan eine absolute Stilsicherheit besitzt, wird bei jedem ihrer Auftritte aufs Neue deutlich. So auch jetzt! Beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup zog die die Herzogin mit einem Midi-Kleid in Jeans-Optik alle Blicke auf sich. Doch damit nicht genug! Während Meghan in der Vergangenheit dafür kritisiert wurde, dass sie sich bei öffentlichen Veranstaltungen schulterfrei präsentieren würde, scheint dies mittlerweile normal für die Herzogin zu sein.

Herzogin Meghan: Diese Königin ist ebenfalls ein Fan!

Das Herzogin Meghan mit ihrem Ensemble alle Fashionista-Herzen höherschlagen lässt, ist bei ihrem Anblick kaum verwunderlich. Aber auch von Spanien könnte der Look der jungen Herzogin gefallen. Der Grund: Meghans Kleid ist von Designerin Carolina Herrera - eine der Liebelingsdesignerinnen der spanischen Königin.