Herzogin Meghan: Dieser Brief verändert alles!

Die vergangenen Tage waren für wirklich turbulent. Nachdem ihre emotionale -Doku ausgestrahlt wurde, kannte das britische Volk plötzlich kein anderes Thema mehr. Die 38-Jährige wurde von allen Seiten kritisiert und sogar von ihrer eigenen Schwester attackiert! Jetzt scheint sich das Blatt jedoch endlich zu wenden.

Offener Brief an Herzogin Meghan

Um der Herzogin ihre Unterstützung zu zeigen, schrieben 72 Frauen aus allen Parteien im Parlament ihr einen offenen Brief. „Als weibliche Abgeordnete aller politischen Richtungen möchten wir Ihnen unsere Solidarität ausdrücken, indem wir uns gegen die oft geschmacklose und irreführende Natur der Geschichten wenden, die in einigen unserer nationalen Zeitungen über Sie, Ihren Charakter und Ihre Familie gedruckt werden“, ist darin zu lesen. Sie fordern die britische Presse außerdem dazu auf, mehr Respekt zu zeigen und die Privatsphäre des Paares zu akzeptieren.

Für Meghan dürfte der rührende Brief alles verändern! Nachdem ihr sogar die eigene Familie in den Rücken gefallen ist, hat sie endlich den Halt gefunden, der ihr so lange fehlte. Jetzt weiß sie, dass es Menschen gibt, die wirklich hinter ihr stehen und sich mit aller Kraft für sie einsetzen…

