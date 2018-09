Reddit this

Jetzt ist es raus! In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Herzogin Meghan bereits in anderen Umständen sei. Ein offizielles Statement dazu gab es noch nicht. Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte nun jedoch die Antwort liefern...

Ist sie es, oder ist sie es nicht? Seit ihrer Hochzeit im Mai mit warten alles Briten sehnsüchtig auf einen süßen Baby-Bauch von Herzogin Meghan. Immer wieder tauchen dazu Meldungen auf, die genauere Hintergründe zu einer möglichen Schwangerschaft aufzeigen wollen. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte noch nicht - bis jetzt...

Herzogin Meghan: Offenbar im 4. Monat schwanger!

Herzogin Meghan: Schwanger?

In der letzten Zeit tauchten einige Informationen auf, die von einer Schwangerschaft der Herzogin berichteten. Dabei wurde sogar darüber gesprochen, dass die Beauty einen Fruchtbarkeitstest vor der Ehe mit Prinz Harry machen musste, um den Fortbestand der Windsors zu sichern. Doch wie sieht es aktuell mit der Harry-Meghan-Babyplanung aus?

Herzogin Meghan: Dieses Foto verschafft Klarheit!

Gestern war die Herzogin dabei zu sehen, wie sie bei der Eröffnung von "Oceania" in der "Royal Academy of Arts" ihren ersten royalen Auftritt alleine absolvierte. Dabei erschien die in einem atemberaubenden Kleid ihres Lieblings-Labels Givenchy und zog damit alle Blicke auf sich. Vor allem ihr Bauch stand dabei besonders im Fokus der Berichterstattung. Doch das Traurige dabei: Durch ihr enganliegendes Kleid ließ sich kein Baby-Bauch bei Meghan erahnen. Eine Schwangerschaft der Herzogin ist somit erneut auszuschließen - wie schade! Wann Meghan und Harry ihre royalen Fans mit ihrem süßen Nachwuchs überraschen werden? Wir können gespannt sein...