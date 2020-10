Herzogin Meghan: Drama um Vater Thomas Markle - doch ihr ist es egal!

Im April gaben Meghan und Harry bekannt, dass sie gegen die "Mail on Sunday" vorgehen wollen, da die Zeitung einen Brief veröffentlichte, den Meghan an ihren Vater schrieb. Harry und Meghan entschlossen sich dazu, vor Gericht zu ziehen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Auch Meghans Vater, Thomas Markle, muss dafür zu den Terminen erscheinen, um seine Aussagen zu machen. Doch während Meghan anfangs den Prozess so schnell wie möglich über die Bühne kriegen wollte, hat sie ihn nun um ganze neuen Monate verschieben lassen. Für Thomas Markle ein herber Schlag...