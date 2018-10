Herzogin Meghan: Dreiste Lüge aufgeflogen?

Arme ! Eigentlich könnte es für die momentan nicht besser laufen. Erst kürzlich gab sie ihrer Schwangerschaft bekannt und schwebt seitdem im Baby-Glück. Doch nun die traurige Wahrheit...

Herzogin Meghan: Skandal um ihr Baby! Die königliche Familie fällt ihr in den Rücken!

Herzogin Meghan: Bewegende Rede

Während ihrer Auslandsreise mit machte das Paar unter anderem im Inselstaat Fidschi halt. Während ihres Aufenthaltes berichtete Meghan in einer emotionalen Rede über ihre Studienzeit und wie schwer es für die war, ihr Studium zum größten Teil selbst zu finanzieren. Doch nun der Schock. Wie es durch die Halbschwester von Meghan -Samantha Grant- heißt, soll Meghan dabei dreist gelogen haben.

Herzogin Meghan: Dreiste Lüge?

Wie Meghans Halbschwester Samantha nun via "Twitter" berichtet, soll Meghan bei ihrer Rede im Inselstaat Fidschi, in Bezug auf ihr Studium, nicht die Wahrheit erzählt haben. So heißt es durch Samantha via "Twitter": "Dad hat ihre Studiengebühren bezahlt. Sie hat den wichtigsten Teil ihrer Rede vergessen und es gibt Belege, die das beweisen. Ich liebe meine Schwester, aber das ist lächerlich. Du kannst nicht einfach so lügen, Meg!" Welch böse Unterstellung. Was Meghan über diese Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...