Herzogin Meghan: Dreiste Lüge aufgeflogen! Ihre Familie enthüllt die ganze Wahrheit

"Onkel Mike hat ein Empfehlungsschreiben beigelegt, um nett zu sein, obwohl er Meghan erst als Baby kennengelernt hat. Ein fünfwöchiges Studienprogramm ist nicht gleichbedeutend mit der Arbeit in der Botschaft", poltert Samantha. Sie glaubt außerdem, dass die royale Familie nicht zu der Hochzeit von Prinz Harry und Meg eingeladen wurde, da die Ex-Schauspielerin Angst hatte, dass sie jemand entlarven könnte.

"Wir haben uns ziemlich gewundert, als niemand aus unserer Familie zur Royals-Hochzeit eingeladen wurde", so Samantha. "Wir haben uns gefragt, was das soll. Und dann ist uns ein Licht aufgegangen: Wenn bei einer Hochzeit zu tief ins Glas geschaut wird, dann lockern sich auch die Zungen. Was könnte also der Grund sein, die Verwandten von der Hochzeit fernzuhalten? Dass etwas herauskommen könnte, was nicht ausgesprochen werden soll!" Auweia...

