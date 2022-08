Herzogin Meghan: Dreiste Lüge aufgeflogen! Wer wird ihr jetzt noch glauben?

Hat Meghan gelogen?

"Die Heizung im Kinderzimmer geriet in Brand", "Jemand hat nur zufällig Rauch im Flur gerochen, also sind sie reingegangen und haben das Feuer gelöscht" und "Alle waren in Tränen aufgelöst, alle waren erschüttert", so Meghan in ihrem Podcast "Archetypes". Das soll aber nicht ganz der Wahrheit entsprechen!

In der britischen "Daily Mail" melden sich Beteiligte zu Wort und erklären, dass es nie zu einem richtigen Feuer gekommen sei. Ein Heizgerät im Kinderzimmer habe geraucht, doch das Problem habe sich direkt erledigt, als der Stecker herausgezogen wurde. Hat Meghan also gelogen und den Vorfall vom 23. September 2019 dramatischer erscheinen lassen, als er eigentlich war?

"Meghan ist empört, dass sie ein weiteres royales Engagement in Südafrika antreten musste, nachdem sie hörte, dass es im Zimmer von Baby Archie brannte", zitiert das Blatt die Royal-Expertin Angela Levin. "Es ist unangenehm, das zu hören, aber weiß sie als Schauspielerin nicht, dass die Show weitergehen muss? Zum Glück war er nicht dabei, aber seltsam, dass es nie an die Presse durchgesickert ist."

Was genau sich an dem Tag abgespielt hat, werden die Fans wohl nie erfahren...