Herzogin Meghan: Drogenskandal bei ihrer Hochzeit!

Was ist nur bei los? In der letzten Zeit sorgte die Frau von immer wieder für eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen. Entweder wurde darüber berichtet, dass sich Meghan und ihrer Schwägerin Herzogin Kate einen erbitterten Schlagabtausch bieten sollen, oder es hieß, dass wegen Meghan die Angestellten scharenweise den Palast verlassen sollen. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Zerstört diese Blondine ihre Ehe?

Herzogin Meghan soll Drogen verteilt haben

Meghans Vater, Thomas Markle, wendet sich nun mit neuen Skandal- über seine Tochter an die Öffentlichkeit. Diesmal steht Meghans erste Hochzeit im Jahre 2011 mit dem -Produzenten Trevor Engelson im Mittelpunkt seiner Horror-Stories. So berichtet Thomas gegenüber "Daily Mail", dass an Meghans großem Tag ein Beutel mit Marihuana rumgereicht wurde, an dem sich eine Notiz von der Herzogin und ihrem Bräutigam befand. Eine wahre Schock-Nachricht für alle Royalisten.

Konsumierte Meghan auch Drogen?

Wie Meghans Vater jedoch weiter berichtet, soll seine Tochter nicht zum Rauschmittel gegriffen haben. So fügt er hinzu: "Ich rauche kein Marihuana und soweit ich weiß, tut Meghan das auch nicht." Was an den wilden Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich Meghan noch nicht zu den Vorwürfen ihres Vaters. Wir können also weiterhin gespannt sein...