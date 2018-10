Herzogin Meghan: Drogenskandal um ihren Vater!

Reddit this

Thomas Markle tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste! Schon vor der Hochzeit sorgte er mit gestellten Bildern und peinlichen Interviews für Furore. Und auch jetzt kann er es nicht lassen...

Thomas Markle: Drogenbeichte

Diesmal lässt er eine Bombe aus der Vergangenheit platzen. Er spricht offen über seinen Drogenkonsum! "In der Branche, in der ich in den 70ern und 80ern gearbeitet habe, wurde viel Kokain genommen. Und ich bin sicher, dass ich gelegentlich Koks geschnupft habe", verriet er gegenüber dem "National Enquirer".

Wieso diese plötzliche Drogenbeichte? Das weiß wohl nur Thomas. Sicher ist aber, dass die ständigen Interviews dner Beziehung zu seiner Tochter sicher nicht helfen!

Herzogin Meghan: Sie zieht einen drastischen Schlussstrich!

Thomas Markle zerstöt die Beziehung zu Herzogin Meghan immer mehr

Noch vor kurzem gab der ehemalige Lichtregisseur ein Interview, in dem er so sher hoffte, dass er und Meghan sich endlich vertragen und wieder ein gutes Verhältnis zueinander haben. Doch solange er ständig die Öffentlichkeit sucht, wird daraus wohl nichts werden...