Herzogin Meghan: Einfach abserviert! Ihre eiskalte Entscheidung sorgt für Entsetzen

Sicher, Meghan, die gerade dabei ist, sich ein neues Leben in Hollywood aufzubauen, muss darauf achten, nicht mit rufschädigenden Skandalen in Verbindung gebracht zu werden. Doch dass sie sich derart gnadenlos und ohne zu zögern von ihrer einzig verbliebenen Vertrauten zurückzieht, könnte auch damit zu tun haben, dass Jessica schon früher versuchte, diese Freundschaft zu ihrem Vorteil zu nutzen. Als sich die beiden kennenlernten, war Meghan bereits ein TV-Star. Jessica hingegen eine unbekannte Stylistin. Doch als die damalige „Suits“-Darstellerin Prinz Harry (35) kennenlernte, änderte sich alles, nicht nur für Meghan. Jessica erkannte ihre Chance, avancierte zur royalen Hof-Stylistin und wurde in kürzester Zeit so berühmt, dass sie sogar ihre eigene TV-Show bekam. Ob sie jemals wieder eine Chance auf ein Comeback bekommt, steht in den Sternen. Nun, da Jessica sich nicht mehr mit Meghans Namen schmücken darf, könnte das Interesse der Öffentlichkeit stark nachlassen...