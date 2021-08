Herzogin Meghan: Eiskalt! Sie setzt Prinz Harry vor die Tür

Am Mittwoch hat Herzogin Meghan ihren 40. Geburtstag gefeiert. Und sie hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Wunsch: Sie will sich dafür engagieren, dass Frauen nach der Corona-Pandemie wieder zurück in den Job finden. Dafür hat sie sich Melissa McCarthy mit ins Boot geholt. In einem Video sprechen die beiden über das wichtige Thema und sogar der Beagle-Hund der Ex-"Suits"-Darstellerin ist darin zu sehen. Doch wo steckt Prinz Harry?