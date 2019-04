Arme ! Noch in diesem Monat bringt die schöne Frau von Prinz Harry ihr erstes Kind zur Welt. Kein Wunder, dass Großbritannien schon jetzt im absoluten Baby-Fieber ist. Doch nun die traurigen Nachrichten...

Herzogin Kate und Prinz: Skandalöse Enthüllung erschüttert England!

Herzogin Meghan: Streit mit Mutter Doria?

Das Herzogin Meghan und ihre Familie nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder machen Negativ-Schlagzeilen um ihren Vater Thomas Markle und ihre Halbschwester Samantha die Runde. Lediglich Meghans Mutter Doria schien stets hinter ihrer Tochter zu stehen. Doch dann der Schock! Vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass sich auch Doria gegen Meghan stellen soll. Der Grund: Doria soll genug von Meghans Allüren haben. Ein offizielles Statement gaben die beiden Frauen dazu zwar nicht ab, die neustes Info könnte nun jedoch alle Streit-Gerüchte bestätigen...

Meghans Mutter lässt sie im Stich

Obwohl es für jede Mutter ein unvergleichliches Erlebnis ist, wenn ihre Tochter ein Baby zur Welt bringt, wurde nun enthüllt, dass der Aufenthalt von Meghans Mutter in London relativ kurz ausfallen soll. Während in der Vergangenheit darüber spekuliert wurde, ob Doria nach der Geburt ihres Enkelkindes vorerst in England bleiben soll, um ihrer Tochter zu unterstützen, berichtet nun eine Quelle gegenüber "Mirror": "Doria soll zur Geburt hier sein und wird bleiben. Aber dann muss sie zu ihren Hunden zurückkehren und arbeiten." Wie traurig! Sind Doria ihre Hunde etwa wichtiger, als ihr Enkelkind? Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Hof dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...