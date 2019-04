Herzogin Meghan: Eiskalte Ansage an Vater Thomas kurz vor der Geburt!

Oh je, arme ! Seitdem ihre Beziehung mit bekannt wurde, erschüttern immer wieder Skandale um ihre Familie die Öffentlichkeit. Auch nach der Hochzeit und Meghans Schwangerschafts-Verkündung wurde es nicht still um die Markles. So auch jetzt...

Das Herzogin Meghan mit ihrem Vater kein leichtes Los gezogen hat, ist definitiv nichts Neues. Zuletzt veröffentlichte Thomas Markle einen Brief seiner Tochter, den sie ihm vor der Hochzeit schrieb und ihn um etwas mehr Diskretion bat - offensichtlich ohne jeglichen Erfolg. Das Thomas somit für alle Royales ein Sicherheitsrisiko nach der Geburt von Harrys und Meghans Baby darstellt, ist kaum verwunderlich...

Ansage an Thomas Markle

Wie nun durch die Royal-Expertin Victoria Arbiter berichtet wird, soll Thomas Markle nach der Geburt von Harrys und Meghans Baby, sein Enkelkind nicht sehen dürfen. So heißt es von der Insiderin: "Natürlich wäre es in einer perfekten Welt wunderbar, wenn Baby Sussex einen Großvater an seiner Seite hätte. Und natürlich sollte der Großvater die Möglichkeit haben, sein Enkelkind zu sehen, doch ich würde sagen, wir sprechen nicht von einem 'normalen Vater'". Was Thomas Markle darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab - ausnahmsweise...