Herzogin Meghan: Eiskalter Plan - Doch Prinz William hat sie durchschaut!

William hatte eine böse Vorahnung

"William glaubte, dass sie einen Plan hatte, ,Agenda‘ war das Wort, das er einem Freund gegenüber verwendete", schreibt Lacey in seinem Buch. Auch ein Palastmitarbeiter kommt darin zu Wort und verrät, dass Meghan sich selbst als Opfer dargestellt hat. "Aber die Mitarbeiter erlebten sie als Narzisstin und Soziopathin."

Die Lage soll so eskaliert sein, dass William seinen Bruder Harry aus dem Palast geschmissen hat. Das behauptet zumindest ein Freund von Harry! Daraufhin zogen er und seine Ehefrau Meghan nach Windsor und anschließend in die USA. Was sich wirklich hinter den Palastmauern abgespielt hat, wissen wohl aber nur die Royals selbst...

