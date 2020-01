Herzogin Meghan: Eiskalter Schachzug! Ausgerechnet jetzt lässt sie Harry im Stich!

Es wird einfach nicht ruhig bei und ! Am Mittwochabend meldete sich das royale Paar bei "Instagram" zu Wort und berichtete, dass sie von ihren royalen Ämtern zurück treten wollen! Nicht nur für die königliche Familie eine absolute Hiobsbotschaft. Auch ihre Fans zeigten sich sichtlich geschockt. Doch damit nicht genug...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt ist erstmals von Scheidung die Rede!

Herzogin Meghan hat England verlassen

Wie nun enthüllt wurde, soll Meghan das Königreich bereits wieder verlassen haben und sich wieder in Kanada aufhalten. Harry und Meghan weilten dort die letzten sieben Wochen, bevor sie nach England zurück kehrten und ihren Austritt bekannt gaben. Seit dem wird immer wieder spekuliert, ob die beiden ihren Wohnort auf den Nordamerikanischen-Kontinent verlegen wollen. Wagt Meghan mit ihrer Rückkehr nach Kanada somit den ersten Schritt in ein unabhängiges Leben von der Krone, oder steckt etwas Anderes hinter ihrer Abreise?

Harry muss die Verhandlungen alleine führen

Während Harry in London nun alleine mit der royalen Familie darüber nachdenkt, wie es für ihn und Meghan weiter geht, könnte Meghans Abreise damit zusammenhängen, dass sie und Harry Baby Archie in Kanada zurück ließen. So soll das Paar vor einigen Tagen alleine nach England zurück gereist sein. Ihr Baby ließen sie in der Obhut von Meghans Freundin Jessica Mulroney. Ob Meghan mit ihrem Sohn jetzt nochmal zurückfliegt, oder ob ihr Harry bald nach Kanada folgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

