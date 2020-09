Herzogin Meghan: Eiskalter Schlussstrich! Sie zieht eine bittere Konsequenz

Meghan, die sich unbedingt als Vorreiterin im Kampf gegen Rassismus etablieren möchte, schaltet lieber auf Durchzug, statt ihrer einstigen Freundin im Gespräch den Kopf geradezurücken. Da scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass Jessica auch ihr in schlechten Zeiten stets zur Seite stand…

Dass Jessica leidet, ist klar: „Meine Familie musste mich in meinem schlimmsten Zustand erleben“, klagte die Kanadierin kürzlich auf Instagram. Doch auf Meghans Mitleid darf sie wohl nicht hoffen – die scheint sich nämlich jede Kontaktaufnahme zu verbitten, zur Not per Anwalt: Kurz nachdem Jessica das Hochzeitsbild von Meghan gepostet hatte, war es schon wieder gelöscht…