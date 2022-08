Herzogin Meghan: Emotionale Beichte! Jetzt meldet sich ein anderer Mann zu Wort

Süße Glückwünsche von ihrem Freund

Pünktlich zu ihrem Geburtstag darf Meg sich sogar über eine ganz besondere Nachricht von ihrem Produzenten-Freund Tyler Perry freuen. Auf seinem Instagram-Kanal teilt dieser einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie Meghan einem kleinen Mädchen einen Handkuss gibt. Dazu schreibt er: "Ich hatte in den letzten Jahren einen Platz in der ersten Reihe in deinem Leben. Ich habe gesehen, wie du Dinge ertragen musstest, die viele Menschen gebrochen hätten. Ich bin so unglaublich stolz zu sehen, wie glücklich du, dein Mann und eure Kinder jetzt seid."

Obwohl Meghan in den letzten Jahren viele Verluste erleiden musste, weiß sie heute, auf wen sie sich wirklich verlassen kann. Und das dürfte für sie das größte Geschenk sein...

