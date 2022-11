Herzogin Meghan: Enthüllt! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Jetzt verrät ein Gast ihres Podcasts: Meghan soll die Interviews gar nicht selbst führen! In der Episode "To B or not to B" wurde die Buchautorin Allison Yarrow als Expertin eingeladen. Jetzt weist ein Instagram-Post der Autorin auf etwas hin, was Meghan wohl am liebsten geheim gehalten hätte: Sie postet ein Bild von sich, vor einem Schild der Audioproduktionsfirma, in der "Archetypes" produziert wird. Dazu schrieb die Autorin: "Ich freue mich, in der visionären Serie Archetypes mitzuwirken, die von Meghan, der Herzogin von Sussex, moderiert wird (…). Ein Dankeschön an die Produzentin @farrahsafari (eine hervorragende Interviewerin) und die Leute von @Gimlet @spotify, die das Ganze auf die Beine stellen!" Das Dankeschön richtet sich also nicht an Meghan!

Scheinbar hat Meghan die Expertin gar nicht selbst interviewt. Im Nachhinein wurden die Antworten der Expertin dann wohl so in den Podcast geschnitten, dass man denken könnte, sie habe mit Meghan höchstpersönlich gesprochen.

Ob das wirklich der Fall ist? Herzogin Meghan hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert.

Seht im Video, womit Herzogin Meghan in letzter Zeit schon für Aufregung sorgte!