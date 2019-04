Herzogin Meghan: Enthüllt! So lange bleibt sie in der Baby-Pause!

Die Windsors sind im Baby-Fieber! In knapp vier Wochen erwarten Herzogin Meghan und Prinz Harry ihr erstes Kind. Doch nun die Überraschung! Wie nun enthüllt wurde, soll schon jetzt das Ende von Meghans Baby-Pause feststehen...

Dass die Royales eine Reihe von Verpflichtungen haben, ist definitiv nichts Neues. So hat auch die hochschwangere Meghan in den letzten Wochen noch eine Reihe von Terminen absolviert. Vor einigen Tagen verabschiedete sich die dann in die wohlverdiente Baby-Pause. Doch nun die Überraschung! Wie durch "Daily Mail" berichtet wird, soll sie schon jetzt den ersten Termin nach der Baby-Pause in ihrem Terminkalender haben. Dabei soll sie bereits im Oktober bei dem "One Young World"-Gipfel anwesend sein. Meghan würde damit sechs Monate nach der Geburt schon wieder arbeiten. Und was sagt Harry dazu?

Prinz Harry unterstützt Meghan

Wie ein Insider gegenüber "Vanity Fair" berichtet, soll Harry seine Meghan bei ihren Plänen voll und ganz unterstützen: "Harry möchte Meghan bei der Entwicklung ihrer eigenen Rolle unterstützen und die Möglichkeit, an einer Sache mitzuwirken, die ihr so am Herzen liegt, ist ein ideales Sprungbrett." Wie rührend! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Meghan mit ihren Plänen nicht übernimmt...