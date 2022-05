Herzogin Meghan: "Er ist kein Mann" - Heftige Vorwürfe gegen Prinz Harry

Thomas attackiert Harry

Besonders Meghans Vater Thomas Markle kann es nicht lassen, immer wieder gegen seine berühmte Tochter und den Prinzen zu feuern. Im Interview mit dem Sender "GB News" legt der Rentner nun noch einmal richtig nach! "Er läuft meiner Tochter hinterher wie ein Kind", sagte der 77-Jährige über Harry. "Er ist kein Mann. Sie können mir erzählen, dass er beim Militär war, aber ich kann es nicht glauben. Ich denke, er ist ein Weichei und wird es immer sein." Autsch!

Trotzdem hat er das Bedürfnis, sich mit den beiden auszusprechen. Er will sogar zum Jubiläum der Queen kommen! Ganz ohne Einladung, versteht sich. "Ich habe das Gefühl, dass sie nicht kommen werden, wenn sie wissen, dass ich komme", so Thomas. "Aber wenn sie kommen, würde ich gerne auf sie zugehen, mit ihnen sprechen und versuchen, herauszufinden, was falsch gelaufen ist und wie wir es reparieren können".

Und nachdem er alle beleidigt hat, stellt er sich auch noch auf eine Stufe mit Prinz Charles. "Ich glaube, wir haben jetzt viel gemeinsam. Wir wurden beide von unseren Kindern ignoriert", erklärt er. Na, wenn das so ist...

