Herzogin Meghan: Erneute Klatsche für die königliche Familie!

Oh je! Was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht?

Es wird nicht ruhig bei und ! Die königliche Familie muss nun erneut eine herbe Klatsche von der Herzogin verkraften...

Herzogin Meghan und Prinz Harry planen ihr neues Leben

Wie jetzt enthüllt wurde, soll Herzogin Meghan ein neues Job-Angebot in der Tasche haben und schon bald wieder vor der Kamera stehen. So sollen die beiden auch jetzt von Kanada noch Los Angeles gezogen sein. Eine Quelle berichtet nun gegenüber "People", dass die beiden aus Kanada nach Kalifornien umgezogen seien. Doch damit nicht genug! Während die königliche Familie in Großbritannien aktuell mit dem Corona-Virus zu kämpfen hat, soll Meghan ihr neues Leben in vollen Zügen genießen...

Meghan ist glücklich

"Meghan ist glücklich, dem Chaos in England entkommen zu sein", heißt es nun durch eine Quelle gegenüber "US Weekly". Ebenfalls ergänz der Insider: "Sie fühlt sich wie ein neuer Mensch. Meghan hat wieder wirklich munter. Es ist wundervoll, sie in Höchstform zu sehen." Autsch! Was die königliche Familie darüber denkt, ist nicht bekannt! Erfreut wird sie davon allerdings nicht sein...

