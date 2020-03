Herzogin Meghan: Erneuter Tiefschlag! Die Ereignisse überschlagen sich!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor einigen Tagen zeigten sich Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihren letzten Auftritten als Royals. Seitdem befinden sich die beiden wieder in Kanada, um sich dort ein neues Leben fernab des Medienrummels aufzubauen. Wirklich zur Ruhe kommen sie dort aber auch nicht...

Herzogin Kate: Bitterer Schlag für Meghan!

Meghan wird immer wieder angegriffen

Das nicht das beste Verhältnis zu ihrer Familie hat, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder wird die von ihrem Vater Thomas Markle, ihrem Halbbruder Thomas Markle jr. und ihrer Halbschwester Samantha Grant aufs Übelste in der Öffentlichkeit angegriffen. Dies soll auch einer der Gründe dafür gewesen sein, warum sich Herzogin Meghan und dafür entschieden haben sollen, sich aus der Öffentlichkeit zurück zu ziehen. Die jüngste zeigt nun jedoch, dass dies leider vergebens ist…

Meghan muss erneut Klatsche verkraften

Gegenüber "The Express" meldet sich nun erneut der Halbbruder von Meghan zu Wort und schießt scharf gegen die Herzogin. So wettert er über Meghan und ihr Verhalten ihrem gemeinsamen Vater gegenüber: "Ich denke, was ernsthaft passieren sollte ist, dass Meghan ernsthaft von ihrem hohen Roß steigt, ihren Vater anruft und Wiedergutmachung leistet. Der Typ hat ihr sein ganzes Leben gewidmet. Wo sie heute ist, ist sie wegen ihm. Das ist der einzige Grund. Ich meine: genug ist genug!" Autsch! Was Meghan darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die dazu kein Statement ab...

