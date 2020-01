Herzogin Meghan: Erschütternde Details enthüllt!

Reddit this

Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry war Herzogin Meghan scheinbar nicht klar, was wirklich auf sie zukommen wird...

fällt ein Stein vom Herzen. Seit ihrem royalen Rücktritt hat sie endlich die Chance auf ein ruhigeres Leben. Zwar ist sie davon derzeit noch weit entfernt, doch der erste Schritt ist getan.

Herzogin Meghan: Schwester Samantha Markle tritt nach!

So sehr leidet Meghan wirklich

In den vergangenen Monaten bekamen Royal-Fans aus aller Welt bereits mit, wie sehr die 38-Jährige unter dem Leben am Palast leidet. Die strengen Regeln und die reißerische Berichterstattung der britischen Presse machen ihr sehr zu schaffen. Ein Insider enthüllt nun, wie schlecht es der ehemaligen Schauspielerin wirklich geht.

„Sie konnte nie wirklich akzeptieren, was von der königlichen Familie erwartet wird. Vor allem die Notwendigkeit, öffentlich keine Meinung zu äußern", berichtet ein Palastinsider dem UK-Medienkommentator Neil Sean. Er arbeitete angeblich für Harry und Meghan.

Der Insider will wissen, dass Meg sich schrecklich nach ihrer Freiheit sehnt. Sie will endlich wieder ihre Meinung in der Öffentlichkeit sagen können, doch das war bisher scheinbar nicht möglich. Plötzlich ist sie von Bodyguards umgeben und fühlt sich schrecklich eingeengt. Auch die strengen Styling-Regeln sollen ihr mächtig auf den Geist gegangen sein. Bleibt zu hoffen, dass sie nun endlich ein entspanntes Leben mit ihrer kleinen Familie leben kann…

