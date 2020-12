Herzogin Meghan: Erschütternde Enthüllung! Sie wurde längst ersetzt

Kreischende Kinder, nasse Hunde oder dreckige Gummistiefel in der Ecke? Können wir uns bei Prinz Harry (36) und Meghan (39) in ihrer millionenschweren Villa in den USA schwerlich vorstellen. Dabei betont der Windsor-Spross immer, dass er ein total normales Leben führen möchte. Wirklich? Dann sollte er mal für ein paar Wochen bei Cousine Zara (39) einziehen. Sie und ihr Mann Mike (42) werden für ihren bodenständigen Alltag vom Volk gefeiert. Die Sussexes hingegen ernten nur noch Spott und Häme. Schau mal Harry, so geht sympathisch!