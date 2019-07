Herzogin Meghan: Erster Auftritt mit Baby Archie!

Na das ist mal eine Überraschung! Erst am vergangen Wochenende wurde der kleine Archie im Kreis seiner Familie getauft. Das Traurige dabei: Die Taufe fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch jetzt die Überraschung...

Herzogin Kate: Baby-Jubel! Jetzt ist es offiziell!

Herzogin Meghan zeigt sich mit Baby Archie

Am 10. Juli fand der "King Power Royal Charity Polo Day", bei dem auch den Poloschläger in die Hand nahm. Das dabei auch nicht fehlen durfte, ist klar. Womit viele jedoch nicht gerechnet haben: Herzogin Meghan betrat das Spielfeld mit Baby Archie auf dem Arm. Der kleine royale Spross war in eine XXL-Decke verpackt und schmiegte sich an die Brust seiner Mutter. Einfach nur goldig! Wie die Bilder zeigen, fühlen sich Harry und Meghan sichtlich wohl in ihrer neuen Eltern-Rolle. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs für das Paar aus?

Harry und Meghan: Baby Nummer 2?

In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Meghan und Harry schon jetzt ein zweites Baby planen sollen, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie uns im nächsten Jahr erneut mit einer zuckersüßen Baby- überraschen. Ob die beiden diesen Plan jedoch wirklich in die Tat umsetzen? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!