Herzogin Meghan: Erster Auftritt nach der Babypause!

Reddit this

Im siebten Baby-Himmel!

Vor wenigen Wochen erst brachte ihr erstes Kind zur Welt: Zusammen mit Ehemann Harry freute sich die ehemalige Schauspielerin über die Geburt von Söhnchen Archie.

Anlässlich des Geburtstages der Queen gab die frischgebackene Mama jetzt ihr Debüt zurück in der Öffentlichkeit - und strahlte dabei glücklicher denn je!

Überglücklich: Herzogin Meghan ist zurück aus der Baby-Auszeit. Foto: Getty Images

Herzogin Meghan: So glücklich zeigt sie sich zurück aus der Babypause

Bei der alljährlichen Militärparade "Trooping the Colour", bei der der zurückliegende Geburtstag von Queen Elizabeth II. festlich begangen wird, absolvierte Herzogin Meghan ihre ersten öffentlichen Auftritt seit der Geburt von Söhnchen Archie.

An der Seite von Ehemann , und Herzogin Camilla fuhr Meghan in einer Kutsche entlang der Parade und winkte strahlend den Fans.

In ihrem eleganten Outfit in dunklem Königsblau schien die frischgebackene Mutter dabei gelassener den je - es scheint, als würde Meghan ihre Mutterrolle in vollen Zügen genießen!