Herzogin Meghan: Erstes Baby-Bauch Foto aufgetaucht!

Seit der Hochzeit von Herzogin Meghan und warteten alle royalen Fans auf die süße Botschaft. Nun ist es endlich soweit! Der Palast verkündete heute Morgen, dass sich Meghan in anderen Umständen befindet. Aber nicht nur die Schwangerschafts-Verkündung der sorgt für jede Menge Aufsehen, auch ein niedliches Baby-Bauch-Foto sorgt bei ihren Anhängern für eine zweite Euphorie-Welle.

Herzogin Meghan: Sie ist schwanger! Der Palast verkündet die tolle Botschaft!

Obwohl in der Vergangenheit immer wieder darüber berichtet wurde, dass Meghan in anderen Umständen ist, wurde die Nachricht erst heute Morgen bestätigt. Einen Blick auf Meghans Baby-Bauch könnten die royalen Fans allerdings trotzdem schon werfen. Dies zeigt zumindest dieses Foto, welches bei einem öffentlichen Auftritt der Herzogin geschossen wurde!

Herzogin Meghan zeigte bereits ihren Baby-Bauch

Bereits im September zeigte sich Meghan mit einer deutlichen Wölbung unter ihrem Kleid in der Öffentlichkeit. Schon damals wurde immer wieder darüber gerätselt, ob es sich dabei um einen Baby-Bauch handeln würde. Heute die wundervolle Bestätigung. Meghans Anhänger lagen mit ihrer Vermutung also goldrichtig und sahen der Beauty schon damals ihre Schwangerschaft an. Wann das nächste Baby-Bauch-Foto der Herzogin auftauchen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!