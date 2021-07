Herzogin Meghan: Es geht um die Scheidung - Jetzt wird es richtig dreckig

Neun lange Jahre hielt die Beziehung von Trevor und Meghan: 2004 kamen die beiden zusammen, sieben Jahre später folgte die Hochzeit, 2013 die Trennung. Was genau zum Liebes-Aus führte, darüber verloren beide nie ein Wort. Bis jetzt: In gleich zwei neuen Büchern erzählt Trevor von seiner Zeit mit der heutigen Herzogin. Das eine stammt von Lady Colin Campbell (71) und hat den Titel "Meghan and Harry: The Real Story". Das andere stammt von keinem Geringeren als Andrew Morton (68). Der Journalist arbeitete lange als königlicher Hofberichterstatter, kennt die Royals persönlich – und hat spätestens seit seinem Enthüllungsbestseller über Prinzessin Diana von 1992 kein Problem damit, auch unschöne Wahrheiten aufzuschreiben. So wie die Geschichte von Meghan...

Rückblick: Lange hatte sie davon geträumt, als Schauspielerin Fuß zu fassen, sich mit kleinen Rollen und TV-Jobs wie als Koffer-Girl in "Deal or No Deal" über Wasser gehalten. 2011 sollte endlich das Jahr von Meghan werden, beruflich wie privat. Sie hatte die Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsserie "Suits" an Land gezogen. Für diesen Job ließ Meghan alles stehen und liegen, zog von Los Angeles zum Drehort nach Toronto und ließ für ihren Traum vom Durchbruch sogar ihren Mann zurück, obwohl sie ihn gerade erst geheiratet hatte. Trevor ließ Meghan gehen, wollte ihr und ihren Träumen nicht im Weg stehen. Doch die Ehe litt unter der Fernbeziehung. Meghans Drehplan machte regelmäßige Wiedersehen kompliziert, nichts ließ sich im Voraus planen.