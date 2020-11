Herzogin Meghan: Fehlgeburt! Sie redet offen darüber!

In der "New York Times" wurde jetzt ein Artikel veröffentlicht, den Meghan selber verfasste und in dem sie über die furchtbare Fehlgeburt berichtet. Der Titel des Essays ist "The Losses We Share" (zu deutsch: Die Verluste, die wir teilen).

Meghan beschreibt darin schonungslos ihren Schmerz über den Verlust ihres zweiten Babys. Sie wickelte damals Baby Archie und spürte plötzlich einen Schmerz im Bauch: "Ich fiel zu Boden mit ihm in den Armen und murmelte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen", beschreibt Meghan den tragischen Moment! Erst im Krankenhaus realisierte, was wirklich passiert ist. So beschreibt sie weiter: "Ich habe versucht mir vorzustellen, wie wir uns wieder erholen, als ich realisierte, dass der erste Schritt zur Heilung die Frage ist: 'Geht es dir gut?'"