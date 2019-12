Herzogin Meghan: Fiese Fake-Vorwürfe! Macht sie allen nur etwas vor?

Reddit this

Die Weihnachtskarte von , und Baby Archie sorgte direkt nach der Veröffentlichung für große Begeisterung bei vielen Fans. Kein Wunder: In seinem kuscheligen Pullover sieht der Spross der Familie richtig goldig aus!

Pünktlich zum Weihnachtsfest: Prinz Philip hat das Krankenhaus verlassen

Meghan wird scharf kritisiert

Nun muss sich die ehemalige Schauspielerin allerdings fiese Kritik für ihren Familienschnappschuss gefallen lassen. Der Grund: Viele Royal-Fans sind der Meinung, dass Meghan ihr Gesicht nachträglich mit Photoshop bearbeitet hat. „Das ist wahrscheinlich das am schlechtesten bearbeitete Bild, was ich jemals gesehen habe“, feuert ein User in den Kommentaren. „Irgendwas stimmt nicht mit Meghans Gesicht“, ist sich ein anderer Follower sicher.

Gegenüber „Mail Online“ erklärt ein Profi, dass mit dem Bild tatsächlich etwas nicht ganz stimmt. „Ihr Gesicht könnte aus einem anderen Foto auf dieses Bild bearbeitet worden sein", denkt er. Der Grund: Während Harrys Gesicht eher verschwommen und unscharf wirkt, ist das Gesicht der Herzogin sehr scharf. Macht die 38-Jährige etwa allen nur etwas vor?

