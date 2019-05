Herzogin Meghan: Fiese Klatsche nach der Geburt!

Es wird nicht ruhig bei ! Das Meghan und ihre Familie immer wieder Diskrepanzen miteinander haben, ist definitiv nichts Neues. Doch damit nicht genug...

Meghans Familie macht ihr das Leben schwer

Seit dem bekannt ist, dass Herzogin Meghan und miteinander liiert sind, muss sich Meghan immer wieder neuen Anfeindungen durch ihre Familie stellen. Vor allem ihr Vater, Thomas Markle, und ihre Halbschwester Samantha gingen mit einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen an die Öffentlichkeit. Zuletzt enthüllte Thomas Markle sogar einen Brief von Meghan, in dem sie ihn bat, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen soll - ohne Erfolg. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Meghan muss fiese Klatsche verkraften

Wie nun in einem Teaser des Senders "Lifetime" gezeigt wird, soll das Familien-Drama von Herzogin Meghan und ihrem Vater verfilmt werden. Unter dem Titel "Harry & Meghan: Becoming Royal" soll das erste Jahr von Harry und Meghan als Ehepaar nachgespielt werden. Auch der Streit von Meghan und ihrem Vater soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Autsch! Der Film soll Ende Mai in den USA ausgestrahlt werden. Was Meghan darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die dazu noch kein Statement ab.