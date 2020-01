Herzogin Meghan: Fiese Läster-Attacke gegen Herzogin Kate!

Was ist nur bei den Windsors los? Erst letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem Königshaus austreten. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate: Trauriges Baby-Drama! Ihr Traum zerplatzt

Herzogin Meghan & Herzogin Kate sind sich uneinig

Obwohl zu seinem Bruder und dessen Frau stets ein gutes Verhältnis pflegte, änderte sich die Stimmung nach der Hochzeit mit Meghan rapide. Immer wieder machten Schlagzeilen die Runde, dass Kate und Meghan überhaupt nicht miteinander klarkommen sollen. Wie es heißt, soll Kate das Verhalten der ehemaligen Schauspielerin strikt ablehnen. Auch gemeinsame Auftritte, bei denen sich die beiden probierten vertraut zu zeigen, änderten nichts an den Streit-Spekulationen. Wie wenig Sympathie die beiden jedoch wirklich füreinander übrig haben, zeigt nun die jüngste Enthüllung...

Meghan lästerte über Kate

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll Meghan nach der Geburt von Baby Archie scharf gegen ihre Schwägerin geschossen haben. So soll die Frau von Prinz Harry nach einem Besuch ihrer Schwägerin und ihres Schwagers klargestellt haben: "Ich will keine Ratschläge von IHR (a.d.R. Herzogin Kate). Doch damit nicht genug! Wie die Quelle gegenüber "Radar Online" weiter verrät, soll Kate bei diesem Läster-Angriff von Meghan in hörbarer Nähe gewesen sein. Oh je! Ob wohl jemals wieder Ruhe in der royalen Familie einkehren wird? Wir können gespannt sein...

