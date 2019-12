Herzogin Meghan: Fiese Lästerei von Royal-Freundin

Reddit this

Offentliche Vorwürfe für !

Seit ihrer Hochzeit mit freut sich Herzogin Meghan nicht nur über unzählige neue Fans, sondern muss sich regelmäßig auch mit Kritikern herumschlagen.

Ausgerechnet eine prominente Freundin von überspannte jetzt den Bogen und schoss öffentlich gegen die ehemalige -Darstellerin!

"Hart aber Herzlich"-Stefanie Powers: Schauspielerin lästert über Herzogin Meghan

In einem Interview mit "The Daily Beast" wetterte "Hart aber Herzlich"-Star Stefanie Powers, die seit Jahren über ihre gemeinsame Polo-Leidenschaft mit Prinz Charles befreundet ist, über die Frau seines Sohnes:

"Meghan möchte ein Star sein, was leider nicht das ist, was sie tun soll. Es ist ihre Aufgabe, Harrys Frau zu sein und nicht die königliche Dynamik zu verändern."

Wie Powers meine, versuche Herzogin Meghan nur ihre eigene Art Reality-Show aufzuführen, so habe die Amerikanerin in die Königsfamilie eingeheiratet weil sie es in Hollywood nicht geschafft habe.

Von Herzogin Meghans Schwiegervater könne Powers dagegen nur schwärmen, so sei Prinz Charles "liebevoll und witzig" und werde "ein guter König sein, auch wenn er das wahrscheinlich nicht will - wer weiß? Er muss in große Fußstapfen treten. Die Queen ist außergewöhnlich."