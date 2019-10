Herzogin Meghan: Flucht aus dem Palast! Sie hat endgültig genug!

Reddit this

Was ist nur bei und los? Erst kürzlich erschienen ihre Interviews, die im Rahmen der Dokumentation "An African Journey" aufgenommen wurden. Meghan und Harry sprachen unter anderem darüber, wie sehr ihnen der royale Druck zusetzt. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Prinz Charles & Herzogin Camilla: Traurige Trennung!

Harry und Meghan müssen sich Shitstorm stellen

Obwohl Harry und Meghan in den Interviews berichteten, dass ihnen das Leben im Zeichen der Krone teilweise ganz schön zu schaffen macht, ernteten sie für ihre Ehrlichkeit nicht viel Mitgefühl. Ganz im Gegenteil sogar! Wie berichtet wird, sollen , und die Queen außer sich vor Wut gewesen sein, dass Meghan und Harry so unverblümt über das royale Leben plaudern. Für Meghan einfach zu viel! So berichtet jetzt eine Quelle gegenüber US-"InTouch": "Meghan konnte den Druck und die Negativität nicht mehr aushalten und hatte einen kompletten Zusammenbruch." Doch es kommt noch schlimmer! Meghan soll daraufhin den Palst verlassen haben, ohne Harry darüber zu informieren...

Harry und Meghan hatten Streit

Wie es weiter heißt, soll es nach Meghans Flucht zu einem handfesten Streit zwischen ihr und Harry gekommen sein: "Harry war sauer auf Meghan, weil sie ohne Warnung abgehauen war. Sie erklärte, dass sie den Druck nicht mehr aushält, aber er konnte die Situation nicht aus ihrer Perspektive sehen." Weiter heißt es: "Er warf ihr vor, die Royales auseinander zu reißen mit all ihrem Drama. Er sagte ihr auch, dass sie nicht so hohe Erwartungen ans königliche Leben hätte haben sollen." Autsch! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?