Herzogin Meghan: Foto aufgetaucht! So deutlich sah man ihren Baby-Bauch noch nie!

Es ist die Nachricht der Woche! Am Montag ließen Herzogin Meghan und die Baby-Bombe platzen und verkündeten die süße , dass sie im Frühjahr nächsten Jahres ihr erstes Kind erwarten. Das seitdem vor allem alle Augen auf Meghans Bauch gerichtet sind, ist klar. Alle Royalisten wollen einen Blick auf den wachsenden Baby-Bauch der werfen.

Prinz Harry: Psyche-Probleme seit der Baby-News! So geht es ihm wirklich

Herzogin Meghan: Vor einigen Tagen versteckte sie noch ihren Baby-Bauch

Bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie am vergangen Freitag verdeckte die schöne Frau von Prinz Harry ihren Baby-Bauch noch unter ihrem atemberaubenden Givenchy-Mantel. Seit der Schwangerschafts-Verkündung am Montag dann die Wende! Bei ihrem jüngsten Auftritt in Melbourne präsentiert Meghan stolz eine kleine Wölbung unter ihrem Kleid!

Herzogin Meghan: In Melbourne gucken alle nur auf ihren Baby-Bauch

Obwohl Meghan auf ihrer Auslandreise mit Harry durch Ozeanien einen Traumauftritt nach dem anderen hinlegt, steht vor allem Meghans Baby-Bauch im Fokus der Berichterstattung, So auch bei ihrem jüngsten Auftritt in Melbourne. Durch Meghans enganliegendes Kleid haben alle Royalisten eine super Gelegenheit, um einen ersten Blick auf die Baby-Wölbung der Herzogin zu werfen. Wann Meghan uns wohl mit dem nächsten Baby-Bauch-Outfit überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!