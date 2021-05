Herzogin Meghan: Fremdflirt! Harry ist außer sich

Und Harry bekam schnell Wind davon, was seine Frau hinter seinem Rücken treibt. Deshalb blieb er nicht zum Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth (95) in England, sondern reiste unverzüglich zurück in die USA, um Meghan zur Rede zu stellen. Kurz vor ihrem dritten Hochzeitstag am 19. Mai steht er nun vor den Scherben seines Glücks. Seine Ehe ist ein Trümmerhaufen.

Wer steht ihm jetzt noch bei? Die Familie – der Kontakt ist mehr als unterkühlt seit Harrys und Meghans Skandal-Interview, in dem der Familie unter anderem Rassismus vorgeworfen wurde. Freunde – auch die hat Meghan erfolgreich vergrault. Der Prinz fühlt sich so allein, wie noch nie in seinem Leben. Ihm ist klar, dass etwas passieren muss – obwohl sie seine Tochter unter ihrem Herzen trägt.

Wird er tatsächlich hart bleiben und sich von Meghan trennen – oder lässt er sich wieder von ihr einlullen? Es wäre nicht das erste Mal …