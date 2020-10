Herzogin Meghan: Fruchtige Acai-Bowl mit Kokosraspeln und frischen Beeren

Vor einigen Jahren traf Meghan sich mit Athena Calderone und bereitete ihre köstliche Acai-Bowl für sie zu. Das Ergebnis hat die Innenarchitektin und Köchin auf ihrer Lifestyle-Website "EyeSwoon" festgehalten. Darin erklärt die heutige Ehefrau von Prinz Harry, dass sie in Kalifornien gelernt hat, auf frische Zutaten zurückzugreifen. "Frisch, frisch frisch. Wir sind dort mit unseren frischen Produkten so verwöhnt, und meine Liebe zu einfachen Zutaten, die gut zubereitet sind, hängt vollständig damit zusammen. Und die Ernährung ist in der Regel auch gesünder - Acai-Bowls, grüne Säfte, gehackte Salate, perfektes Sushi, gegrillte Fisch-Tacos ... all das sind Dinge, die mich an mein Zuhause denken lassen", verrät der ehemalige "Suits"-Star.