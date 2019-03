Herzogin Meghan: Für ihr Baby bricht sie mit dem Protokoll!

Schon jetzt warten alle Royalisten sehnsüchtig auf die Geburt des ersten Babys von und . Seit der Schwangerschaftsverkündung im Oktober vergangen Jahres, gibt es kaum ein anderes royales Thema, welches für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die jüngste Info stellt alles vorhergegangen nun jedoch in den Schatten...

Wie nun bekannt gegeben wurde, wollen sich Harry und Meghan bei der Erziehung ihres Kindes von Geschlechterstereotypen eindeutig distanzieren. So erläutert eine Quelle gegenüber "Vanity Fair": "Meghan hat mit einigen Freundinnen über die Geburt gesprochen und auch darüber, wie Harry und sie das Kind erziehen wollen. Dabei benutzte sie das Wort 'fließend' in Bezug auf eine klare Geschlechtsidentität." Ebenfalls heißt es weiter: "Sie sagte, dass sie ihrem Kind keine Geschlechterstereotypen aufdrücken wollen." Was für eine Sensation! Meghan und Harry wären damit absolute Vorreiter im britischen Königshaus. Doch auch schon jetzt, sollen sich die beiden an diese Erziehungs-Vorstellung halten...

Meghan und Harry bereiten sich auf die Geburt ihres Babys vor

Während Harry als Kind mit Spielzeugsoldaten spielte und Meghan mit Puppen, soll ihr Kind sich sein Spielzeug selber aussuchen dürfen. Auch eine stereotype Farbauswahl für das Kinderzimmer sowie die Kleidung des Babys sollen Harry und Meghan ablehnen. So sollen weder blau oder rosa in irgendeiner Form erscheinen. Die beiden distanzieren sich damit eindeutig von sämtlichen Erziehungsformen, welche von dem britischen Hof vorgegeben werden. Was wohl die Queen darüber denkt?