Herzogin Meghan: Enthüllt! Der Geburtstermin steht fest

Jaaa, ein Baby für und Herzogin Meghan. Dass sich die beiden unbedingt Nachwuchs wünschen, ist kein Geheimnis. Und schon bald soll es soweit sein. Genauer gesagt nächstes Jahr!

Herzogin Meghan und Prinz Harry: 2019 kommt das Baby

Zumindest die Buchmacher sind sich sicher: Der Geburtstermin von Herzogin Meghan wird definitiv im Jahr 2019 liegen. Das bedeutete aber auch, dass die Verkündung der Schwangerschaft nicht mehr weit entfernt ist! "Es ist Prinz Harrys 34. Geburtstag an diesem Wochenende und da das Paar kein Geheimnis aus ihrem Wunsch macht, eine Familie zu gründen, denken wir, dass es fast unvermeidlich ist, dass das neueste königliche Baby ankommen wird 2019", verrät Buchmacher Harry Aitkenhead gegenüber "Daily Mail".

Auch der Babyname wird bereits spekuliert

Doch nicht nur die Geburt des Babys von Herzogin Meghan und Prinz Harry ist ein Thema. So sind sich die Buchmacher sehr sicher, dass der Sohn des Paares James genannt wird. Aber es gibt auch viele andere Alternativen. "Ein königliches Baby sorgt immer für eine enorme Aufregung darüber, wie der Name lauten wird und im Moment sind sich unsere Buchhalter sicher, dass Prince James als nächstes in die Familie eintritt", so Harry Harry Aitkenhead weiter.