Herzogin Meghan: Geheime Nachrichten aufgetaucht! Sie gerät in Erklärungsnot

Meghans geheimer Plan

Ganz so einfach will Meghan jedoch nicht aufgeben! Sie soll besessen davon sein, Prinzessin Eugenie und ihren Ehemann Jack Brooksbank zu sich in die USA zu holen. Ein Insider berichtet gegenüber "Daily Mail", dass sie der Tochter von Prinz Andrew immer wieder Immobilienangebote aus ihrer neuen Heimat Montecito zuschickt.

Eugenie lebte bereits zwei Jahre lang in New York, kennt sich also durchaus in den USA aus. Dem Insider nach soll sie eigentlich davon träumen, sich eine Immobilie in West Hollywood zu mieten. Doch Meghan lässt einfach nicht locker! Verständlich, denn Eugenie ist die einzige Person aus Harrys Familie, mit der sie sich richtig gut versteht...