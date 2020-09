Herzogin Meghan: Gerichtstermin! Jetzt muss sie Aussagen!

Vor einigen Monaten machte die Meldung die Runde, dass Meghan und Harry gegen die "Mail on Sunday" rechtliche Schritte einleiten wollen, da diese einen Brief veröffentlichte, welchen Meghan an ihren Vater Thomas Markle schickte. Für Meghan und Harry ein absolutes "No-Go". Jetzt die nächste News zu dem Prozess! Nach ersten Anhörungen soll die Richtern entschieden haben, dass die Klage erst am 11. Januar weiter verhandelt werden soll. Bis dahin soll Meghan Fotos, FaceTime-Protokolle und WhatsApp-Nachrichten aus einem Zeitraum von sechs Monaten ab dem 10. Februar 2019 einreichen. Doch damit nicht genug...