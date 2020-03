Herzogin Meghan: Große Sorge! Sie ist vollkommen am Ende!

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl nächste Woche ihr royaler Austritt amtlich wird, soll es der Herzogin aktuell überhaupt nicht gut gehen. Für Prinz Harry alles andere als leicht...

Herzogin Meghan hat Angst

Wie nun eine Quelle berichtet, soll Herzogin Meghan aktuell unter enormer Angst leiden. Grund dafür soll die Corona-Infektion von ihrem Schwiegervater Charles sein: "Als Meghan die Nachricht über erfuhr, habe dies alle nervös gemacht. Sie sagte, sie sei besorgt um ihre eigene Gesundheit und Harrys Gesundheit und sie möchte nichts an Archie weitergeben." Meghan soll deshalb auch einige Schritte in die Wege geleitet haben, um sich, Harry und Baby Archie zu schützen!

Meghan sit übervorsichtig

"Was auch immer sie bestellen, wird draußen geöffnet, abgewischt und dann ins Haupthaus gebracht", heißt es weiter durch den Insider gegenüber "Daily Mail". Abschließend ergänzt er: "Sie werden sich einfach weiterhin ganz besonders gut um ihre Gesundheit kümmern und eine große Menge an Vitamin C zu sich nehmen, zusammen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die das Immunsystem stärken." Aktuell soll die junge Familie in Los Angeles weilen. Wie es dort für sie weiter geht? Wir können gespannt sein...

