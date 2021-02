Herzogin Meghan: Große Sorge um die Gesundheit von Baby Archie

War seine Reaktion damals so extrem, weil er ahnte, dass er und Meghan dieses Schicksal teilen? Vielleicht bekommt Archie ja all die Hilfe, weil er intensivere Förderung und Betreuung braucht als Gleichaltrige … Hinzu kommt, dass der Einjährige von seinen Eltern in der Villa im kalifornischen Montecito regelrecht verschanzt wird. Lebt er vielleicht zu sehr abgeschottet? Sicher, Privatsphäre ist wichtig, aber Kinder brauchen für ihre Entwicklung auch soziale Kontakte. Doch wie es aus dem Umfeld der Familie heißt, soll Archie das heimische Gelände noch nie verlassen haben …