Herzogin Meghan: Großer Liebesbeweis von Papa Thomas - Damit hat sie nicht gerechnet

Liebesbeweis von Papa Thomas

Kurz vor der Ausstrahlung des großen Interviews hat RTL Meghans Vater Thomas ausfindig gemacht, um ihm einige Fragen zu stellen. Während der Rentner früher wahrscheinlich noch viele Dinge gesagt hätte, die seine Tochter verärgert hätten, behielt er dieses Mal die Kontrolle. "Dazu habe ich keinen Kommentar", antwortet er dem Reporter ganz ruhig. "Im Moment hoffe ich, dass sie sich mir alle anschließen würden. Gute Gedanken und Gebete für Prinz Philip. Wir werden es dabei belassen, okay?"

Die Frage, wie er sich dabei fühlt, wenn Meghan öffentlich kritisiert wird, will er ebenfalls nicht beantworten. Er verrät jedoch, dass er sich das Interview seiner Tochter mit Oprah Winfrey ansehen wird. Ob er aufgeregt ist, will der Reporter wissen. "So aufgeregt, wie ich eben sein kann. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag", sagt Thomas und fährt in seinem Auto davon.

Für Meghan dürfte es ein großer Liebesbeweis sein, dass ihr Vater endlich das tut, worum sie ihn so lange gebeten hat. Doch ob sich ihre Beziehung dadurch wohl reparieren lassen kann? Fraglich...

